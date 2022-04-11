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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)

Yağlık çiğitKg2,75

4,43

ArpaKg2,00

2,00

BuğdayKg3,40

6,31

MısırKg3,18

5,15

Kütlü pamukKg18,50

22,95

Preseli pamukKg41,00

41,00

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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