Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,75
|4,43
|Arpa
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|3,40
|6,31
|Mısır
|Kg
|3,18
|5,15
|Kütlü pamuk
|Kg
|18,50
|22,95
|Preseli pamuk
|Kg
|41,00
|41,00
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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