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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,28 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,40

16,00
BuğdayKg4,97

6,40
MısırKg3,00

5,35
Preseli pamukKg42,28

42,28
NohutKg16,30

16,30

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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