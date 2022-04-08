Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,28 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,40
|16,00
|Buğday
|Kg
|4,97
|6,40
|Mısır
|Kg
|3,00
|5,35
|Preseli pamuk
|Kg
|42,28
|42,28
|Nohut
|Kg
|16,30
|16,30
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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