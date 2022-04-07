Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,20 ila 49 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,20 ila 49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,00
|17,48
|Buğday
|Kg
|2,30
|6,67
|Mısır
|Kg
|4,42
|5,13
|Preseli pamuk
|Kg
|42,20
|49,00
|Elma
|Kg
|3,00
|4,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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