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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,20 ila 49 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 42,20 ila 49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg6,00

17,48
BuğdayKg2,30

6,67
MısırKg4,42

5,13
Preseli pamukKg42,20

49,00
ElmaKg3,00

4,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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