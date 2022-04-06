Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,60
|14,60
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|4,70
|6,25
|Mısır
|Kg
|4,41
|4,42
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,00
|19,00
|Preseli pamuk
|Kg
|42,00
|47,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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