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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırmızı kabuklu mercimekKg14,60

14,60

NohutKg5,00

5,00

BuğdayKg4,70

6,25

MısırKg4,41

4,42

Kütlü pamukKg17,00

19,00

Preseli pamukKg42,00

47,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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