Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,10 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,00
|16,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,35
|Mısır
|Kg
|2,73
|5,20
|Kütlü pamuk
|Kg
|21,00
|21,00
|Preseli pamuk
|Kg
|35,74
|50,10
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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