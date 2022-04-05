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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,10 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırmızı kabuklu mercimekKg13,00

16,00

NohutKg5,00

5,00

BuğdayKg2,25

6,35

MısırKg2,73

5,20

Kütlü pamukKg21,00

21,00

Preseli pamukKg35,74

50,10

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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