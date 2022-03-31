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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg6,48

17,50
FasulyeKg13,80

13,80
ArpaKg1,75

2,00
BuğdayKg2,25

6,45
MısırKg3,18

4,83
Kütlü pamukKg14,00

20,60
Preseli pamukKg26,00

47,50
Yağlık çiğitKg3,30

4,10

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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