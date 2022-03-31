Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,48
|17,50
|Fasulye
|Kg
|13,80
|13,80
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,45
|Mısır
|Kg
|3,18
|4,83
|Kütlü pamuk
|Kg
|14,00
|20,60
|Preseli pamuk
|Kg
|26,00
|47,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,30
|4,10
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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