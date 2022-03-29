Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 15 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,00
|17,92
|Arpa
|Kg
|2,25
|2,25
|Buğday
|Kg
|2,30
|5,95
|Mısır
|Kg
|3,50
|5,05
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|15,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,70
|3,70
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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