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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 15 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 9 ila 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg6,00

17,92
ArpaKg2,25

2,25
BuğdayKg2,30

5,95
MısırKg3,50

5,05
Kütlü pamukKg9,00

15,00
Yağlık çiğitKg3,70

3,70

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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