Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,10 ila 18,23 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,10 ila 18,23 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,00
|8,00
|Nohut
|Kg
|5,05
|5,05
|Arpa
|Kg
|4,55
|4,55
|Buğday
|Kg
|2,25
|4,00
|Mısır
|Kg
|3,43
|4,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,10
|18,23
|Süt
|Kg
|4,00
|7,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,70
|4,07
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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