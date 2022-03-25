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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,10 ila 18,23 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,10 ila 18,23 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg8,00

8,00
NohutKg5,05

5,05
ArpaKg4,55

4,55
BuğdayKg2,25

4,00
MısırKg3,43

4,85
Kütlü pamukKg9,10

18,23
SütKg4,00

7,00
Yağlık çiğitKg2,70

4,07

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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