Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,70 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|11,00
|Nohut
|Kg
|5,00
|12,12
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,30
|Mısır
|Kg
|2,00
|4,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,50
|27,00
|Preseli pamuk
|Kg
|34,50
|43,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,00
|4,20
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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