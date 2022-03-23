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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,20

15,20
BuğdayKg2,25

5,10
MısırKg3,00

4,80
Kütlü pamukKg14,00

20,00
Preseli pamukKg44,00

44,00
NohutKg12,00

12,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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