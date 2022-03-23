Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,20
|15,20
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,10
|Mısır
|Kg
|3,00
|4,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|14,00
|20,00
|Preseli pamuk
|Kg
|44,00
|44,00
|Nohut
|Kg
|12,00
|12,00
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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