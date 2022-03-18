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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Ekonomi
 - Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatat 70 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatat 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00
FasulyeKg5,50

5,50
ArpaKg1,75

1,75
ÇigitKg3,68

4,42
BuğdayKg2,50

6,00
MısırKg2,60

4,76
Kütlü pamukKg12,50

19,00
SakatatKg70,00

70,00
Preseli pamukKg39,20

42,75

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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