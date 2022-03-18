Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatat 70 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatat 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,00
|Fasulye
|Kg
|5,50
|5,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Çigit
|Kg
|3,68
|4,42
|Buğday
|Kg
|2,50
|6,00
|Mısır
|Kg
|2,60
|4,76
|Kütlü pamuk
|Kg
|12,50
|19,00
|Sakatat
|Kg
|70,00
|70,00
|Preseli pamuk
|Kg
|39,20
|42,75
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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