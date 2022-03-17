Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|7,50
|15,80
|Nohut
|Kg
|9,00
|9,00
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,17
|Mısır
|Kg
|3,10
|5,16
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,50
|10,50
|Preseli pamuk
|Kg
|25,74
|40,50
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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