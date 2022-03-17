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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg7,50

15,80
NohutKg9,00

9,00
ArpaKg1,75

1,75
BuğdayKg2,25

6,17
MısırKg3,10

5,16
Kütlü pamukKg9,50

10,50
Preseli pamukKg25,74

40,50

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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