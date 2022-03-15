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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 31 ila 45 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 31 ila 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg16,50

17,50
BuğdayKg2,25

5,92
MısırKg3,98

4,97
Kütlü pamukKg9,50

28,00
Preseli pamukKg31,00

45,00
Yağlık çiğitKg4,00

4,00

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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