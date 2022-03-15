Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 31 ila 45 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 31 ila 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|16,50
|17,50
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,92
|Mısır
|Kg
|3,98
|4,97
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,50
|28,00
|Preseli pamuk
|Kg
|31,00
|45,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,00
|4,00
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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