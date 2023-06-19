Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,70
|14,89
|Mısır
|Kg
|6,05
|6,10
|Buğday
|Kg
|6,58
|9,50
|Çiğit
|Kg
|5,75
|5,75
|Preseli pamuk
|Kg
|38,50
|45,00
|Kırmızı kabuklu fıstık
|Kg
|12,52
|12,52
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500