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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,70

14,89
MısırKg6,05

6,10
BuğdayKg6,58

9,50
ÇiğitKg5,75

5,75
Preseli pamukKg38,50

45,00
Kırmızı kabuklu fıstıkKg12,52

12,52

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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