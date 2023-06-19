Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 13,70 14,89 Mısır Kg 6,05 6,10 Buğday Kg 6,58 9,50 Çiğit Kg 5,75 5,75 Preseli pamuk Kg 38,50 45,00 Kırmızı kabuklu fıstık Kg 12,52 12,52 Ekonomi Kaynak: AA / Yasin Dikme Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler