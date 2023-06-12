Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|14,00
|17,60
|Nohut
|Kg
|14,00
|14,10
|Mısır
|Kg
|6,00
|6,00
|Arpa
|Kg
|5,26
|6,50
|Buğday
|Kg
|6,66
|9,80
|Çiğit
|Kg
|4,95
|5,40
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
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