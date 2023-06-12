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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg14,0017,60
NohutKg14,0014,10
MısırKg6,006,00
ArpaKg5,266,50
BuğdayKg6,669,80
ÇiğitKg4,955,40

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

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