Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 14,00 17,60 Nohut Kg 14,00 14,10 Mısır Kg 6,00 6,00 Arpa Kg 5,26 6,50 Buğday Kg 6,66 9,80 Çiğit Kg 4,95 5,40 Ekonomi Kaynak: AA / Rauf Maltaş Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler