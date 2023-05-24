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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 15 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,0015,00
BuğdayKg6,259,20
MısırKg5,125,37
Yağlık çiğitKg4,804,80

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Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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