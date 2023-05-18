Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 15,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 15,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,20
|15,20
|Buğday
|Kg
|6,25
|9,20
|Mısır
|Kg
|5,40
|5,40
|Preseli pamuk
|Kg
|35,00
|37,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,68
|5,45
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler
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