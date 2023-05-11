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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg7,90

8,80
MısırKg5,10

5,10
Kütlü pamukKg15,00

15,00
Preseli pamukKg32,60

37,75
Yağlık çiğitKg5,02

5,10

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

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