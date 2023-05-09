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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg5,78

8,98
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,27

15,75
Preseli pamukKg29,00

42,00
MısırKg5,54

6,04
Yağlık ÇiğitKg4,35

5,07

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

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