Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,78
|8,98
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,27
|15,75
|Preseli pamuk
|Kg
|29,00
|42,00
|Mısır
|Kg
|5,54
|6,04
|Yağlık Çiğit
|Kg
|4,35
|5,07
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler
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