Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: