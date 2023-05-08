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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg8,40

9,00
Fermanteli çiğitKg3,65

3,65
Preseli pamukKg28,42

38,60
Yağlık çiğitKg3,63

5,30

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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