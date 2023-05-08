Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,40
|9,00
|Fermanteli çiğit
|Kg
|3,65
|3,65
|Preseli pamuk
|Kg
|28,42
|38,60
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,63
|5,30
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
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