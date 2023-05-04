Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,35
|9,60
|Mısır
|Kg
|5,04
|6,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,35
|15,35
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|26,00
|39,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,48
|5,42
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
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