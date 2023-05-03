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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,009,00
BuğdayKg8,789,02
Yağlık çiğitKg4,655,21
Ham pamuk yağıKg18,0018,00
MısırKg5,005,21

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

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