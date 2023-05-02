Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,75
|9,00
|Mısır
|Kg
|5,40
|5,71
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,10
|15,37
|Kütlü pamuk
|Kg
|14,00
|14,00
|Preseli pamuk
|Kg
|37,00
|37,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,21
|5,28
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
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