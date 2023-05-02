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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg8,75

9,00
MısırKg5,40

5,71
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,10

15,37
Kütlü pamukKg14,00

14,00
Preseli pamukKg37,00

37,00
Yağlık çiğitKg5,21

5,28

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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