Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: