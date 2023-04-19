Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,0
|8,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,10
|5,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|13,00
|13,50
|Mısır
|Kg
|3,63
|5,77
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler
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