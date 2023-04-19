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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,08,80
Yağlık çiğitKg5,105,60
Kütlü pamukKg13,0013,50
MısırKg3,635,77

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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