Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,00
|9,00
|Buğday
|Kg
|8,78
|9,02
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,65
|5,21
|Ham pamuk yağı
|Kg
|18,00
|18,00
|Mısır
|Kg
|5,00
|5,21
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
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