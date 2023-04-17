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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5517,50
BuğdayKg8,508,71
Yağlık çiğitKg4,805,60
Kütlü pamukKg5,005,00
MısırKg3,635,77

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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