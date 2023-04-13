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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,00

14,00
SütKg11,00

18,00
BuğdayKg8,75

8,75
MısırKg5,30

5,60
Kütlü pamukKg14,00

14,00
Preseli pamukKg33,50

38,10

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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