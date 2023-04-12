Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: