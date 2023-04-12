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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,7815,40
ArpaKg6,006,10
BuğdayKg6,508,80
MısırKg4,006,00
Yağlık çiğitKg5,005,04

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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