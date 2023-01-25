Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 9,00 9,00 Yağlık çiğit Kg 4,30 5,20 Buğday Kg 7,50 8,39 Mısır Kg 3,53 5,50 Arpa Kg 4,50 4,98

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