Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 9 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|9,00
|9,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,30
|5,20
|Buğday
|Kg
|7,50
|8,39
|Mısır
|Kg
|3,53
|5,50
|Arpa
|Kg
|4,50
|4,98
Kaynak: AA / Ekonomi
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