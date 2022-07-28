Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en düşük 48 lira, en yüksek 51,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 6,72 6,83 Buğday Kg 7,40 8,35 Preseli pamuk Kg 48,00 51,25 Büyükbaş hayvan derisi Kg 15,00 15,00 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 14,00 15,10

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