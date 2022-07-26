Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nötr pamuk yağı Kg 26,50 26,50 Buğday Kg 5,50 8,40 Preseli pamuk Kg 55,00 56,10 Saman Kg 0,95 1,00 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,00 17,60

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