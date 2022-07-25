Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Dana karkas Kg 95,50 97,50 Nohut Kg 16,00 16,00 Buğday Kg 6,00 8,40 Preseli pamuk Kg 44,00 50,00 Mısır Kg 6,00 6,00 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 13,58 14,30

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