Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana karkas
|Kg
|95,50
|97,50
|Nohut
|Kg
|16,00
|16,00
|Buğday
|Kg
|6,00
|8,40
|Preseli pamuk
|Kg
|44,00
|50,00
|Mısır
|Kg
|6,00
|6,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,58
|14,30
AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
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