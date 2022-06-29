Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|14,00
|14,00
|Arpa
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|6,57
|9,00
|Nohut
|Kg
|13,00
|13,12
|Mısır
|Kg
|6,36
|6,40
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
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