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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 56,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 56,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,26

15,20
ArpaKg2,25

2,25
BuğdayKg3,30

8,20
MısırKg6,00

6,25
Preseli pamukKg56,50

56,50

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

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