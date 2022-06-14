Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,45
|15,05
|Arpa
|Kg
|7,06
|7,06
|Buğday
|Kg
|3,51
|9,00
|Mısır
|Kg
|6,03
|6,25
|Preseli pamuk
|Kg
|49,50
|58,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,16
|5,16
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
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