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Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberler: Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,34 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
AyçiçeğiKg12,29

12,35
BuğdayKg7,31

8,34
MısırKg5,15

5,45

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

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