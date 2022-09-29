Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 12,29 12,35 Buğday Kg 7,31 8,34 Mısır Kg 5,15 5,45

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