Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 13,45 13,45 Patates Kg 3,50 3,50 Patlıcan Kg 10,00 10,00 Buğday Kg 7,49 7,85 Mısır Kg 6,00 6,25 Saman Kg 0,67 0,67 Kırmızı biber Kg 14,50 14,50 Preseli pamuk Kg 55,00 55,00

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