Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 4,50 7,00 Buğday Kg 5,48 8,85 Preseli pamuk Kg 48,15 48,40 Elma Kg 1,00 1,00

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