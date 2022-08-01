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Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,68 liradan satıldı.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Nohut

Kg13,10

16,70
BuğdayKg7,35

9,00
Preseli pamukKg45,00

50,68
Kırmızı kabuklu mercimekKg10,00

16,56

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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