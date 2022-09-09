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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 52,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 52,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)

En yüksek (lira)
Kırmızı kabuklu mercimekkg12,51

15,50
Buğdaykg6,98

8,24
Mısırkg3,25

6,26
Preseli pamukkg52,50

52,50

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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