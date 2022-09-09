Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 52,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 52,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|12,51
|15,50
|Buğday
|kg
|6,98
|8,24
|Mısır
|kg
|3,25
|6,26
|Preseli pamuk
|kg
|52,50
|52,50
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi
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