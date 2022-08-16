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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa habere göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg11,15

13,07
Dana karkasKg82,00

92,75
BuğdayKg6,00

8,77
Preseli pamukKg51,00

55,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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