Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu fıstığın kilogramı 120 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu fıstığın kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu fıstık
|Kg
|120,00
|120,00
|Buğday
|Kg
|7,80
|7,80
|Preseli pamuk
|Kg
|51,20
|53,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,00
|13,00
AA / Yasin Dikme - Ekonomi
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