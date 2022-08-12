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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası

 - Güncelleme:
Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu fıstığın kilogramı 120 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu fıstığın kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu fıstıkKg120,00120,00
BuğdayKg7,807,80
Preseli pamukKg51,2053,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,0013,00

AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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