Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 16,00 20,00 Arpa Kg 4,50 4,50 Buğday Kg 5,50 8,30 Mısır Kg 6,35 6,35

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