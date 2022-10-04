Şanlıurfa haber! Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 25,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nohut Kg 13,00 13,00 Buğday Kg 6,75 7,50 Msır Kg 5,75 5,90 Kütlü pamuk Kg 11,90 25,20

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