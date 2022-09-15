Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 13,70 13,70 Buğday Kg 7,59 8,50 Mısır Kg 5,30 5,40 Saman Kg 0,60 0,60 Pamuk yağı Kg 25,00 25,00

Haberler ›› Ekonomi ›› Şanlıurfa haber | Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.