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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa haber | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,70 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 13,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,70

13,70
BuğdayKg7,59

8,50
MısırKg5,30

5,40
SamanKg0,60

0,60
Pamuk yağıKg25,00

25,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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