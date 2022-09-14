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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa haber | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 33 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)

En yüksek (lira)
Kırmızı kabuklu mercimekkg12,19

12,93
Arpakg6,83

7,00
Buğdaykg5,00

8,50
Mısırkg4,86

5,50
Preseli pamukkg33,00

33,00

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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