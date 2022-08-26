Şanlıurfa haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 7,55 8,00 Mısır Kg 5,45 5,60 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,09 13,20 Preseli pamuk Kg 45,00 45,10

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