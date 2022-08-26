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Şanlıurfa haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa haber: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg7,55

8,00
MısırKg5,45

5,60
Kırmızı kabuklu mercimekKg12,09

13,20
Preseli pamukKg45,00

45,10

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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