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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa Ticaret Borsası

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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg16,0016,00
BuğdayKg6,348,34
Preseli pamukKg50,0050,00
Kırmızı mercimekKg12.5016,50
MısırKg5,006,00

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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