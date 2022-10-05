Şanlıurfa ekonomi haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 10,15 15,00 Buğday Kg 6,00 8,50 Mısır Kg 5,30 5,40 Nohut Kg 7,00 9,00 Arpa Kg 6,40 7,00

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